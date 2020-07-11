شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الصينية، اليوم، حالتي إصابة جديدة لوافدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أو إصابات جديدة محلية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في بيان لها، إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83587 حالة، بينما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 حالة.