شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر: نقف على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين والان نبدء بالتفاصيل
- دعوة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار ووقف إطلاق النار
قال صبري بوقادوم وزير خاجية الجزائر، إن بلاده تقف على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين، وإن أمن واستقرار ليبيا يشكل أولوية قصوى لأمن الجزائر، وأي تهديد خارجي لليبيا يستهدف أمن الجزائر.
وأضاف في مؤتمر صحفي، ضرورة وقف التصعيد بجميع أشكاله، ودعوة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار، مع وقف إطلاق النار واستعادة السلم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
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