شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: مستعدون لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكية والممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية، ستيفان بيجون على استعداد الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية. جاء تصريح بيجون أثناء لقائه مع مسؤولين يابانيين في طوكيو، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا، يتعلق بأنشطة بيجون خلال زيارته التي تستمر يومين لليابان. وكان قد قام بزيارة لكوريا الجنوبية استمرت ثلاثة أيام في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل توجهه إلى اليابان.

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