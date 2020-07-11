شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: مفتشو الأمم المتحدة قد يتمكنون من زيارة "صافر" والان نبدء بالتفاصيل

قالت الأمم المتحدة ، إنه من المشجع أن يتمكن فريق من الأمم المتحدة من زيارة ناقلة النفط "صافر" المحملة بـ 1.1 مليون برميل من النفط الخام الراسية قبالة سواحل اليمن، والتي تشكل خطرا جسيما على الحياة البحرية في البحر الأحمر ومحطات تحلية المياه والشحن.

وكانت ميليشيا الحوثي منعت في السابق مفتشي الأمم المتحدة من دخول السفينة.

ووفقاً للواشنطن بوست فإن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن "ميليشيا الحوثي أشارت مؤخرًا إلى أنها ستوافق على مهمة للأمم المتحدة في الموقع".

وقال "نحن نتابع معهم الآن لتأكيد التفاصيل". "نأمل أن تكتمل الترتيبات اللوجستية بسرعة حتى يبدأ هذا العمل." وقال إن "مهمة التقييم ستقوم بإصلاحات خفيفة مجدية وستساعد في تحديد الخطوات التالية المناسبة".