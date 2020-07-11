توزيع كهرباء الجنوب: إنطفاء شبه تام للشبكة الوطنية في البصرة وميسان

اعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، السبت، عن إنطفاء شبه تام للشبكة الوطنية في البصرة وميسان. وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم حصول إنطفاء شبه تام للشبكة الوطنية في محافظة البصرة وميسان عدا التغذية الإيرانية، مع انفصال قسم من خطوط الناصرية". واضافت ان "العمل جاري لاعادة المنظومة بشكل تدريجي".

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