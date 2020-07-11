أنين بسجون تركيا.. مأساة عالم ناسا مع "إرهاب أردوغان"

بعد 4 سنوات من السجن والإقامة الجبرية في تركيا، أزاح سركان جولجا الستار عن واحدة من أصعب رحالات الاضطهاد من نظام رجب طيب أردوغان رغم مكانته المتميزة بعمله في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).



واتهم سركان جولجا، وهو عالم فيزياء يحمل الجنسيتين التركية والأمريكية، بالانتماء لجماعة فتح الله غولن، عقب المسرحية الانقلابية المزعومة في 15 يوليو/تموز 2016.

وأمام هذا الاتهام تم وضع بـ"جولكي" في سجن لمدة ثلاثة سنوات مضاف إليها سنة رابعة تحت الإقامة الجبرية، فيما تم إطلاق سراحه مايو/أيار الماضي ليعود إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت به صحيفة زمان التركية في تقرير لها السبت.

وقبل إصدار محكمة تركية مذكرة اعتقاله في حقه، قال محامي جولجا له خلال فترة احتجازه المبدئي: "معايير السلطة السياسية لأسباب الاعتقال تنطبق عليك، وليس مهما إن كنت بريئا أو لا. إنهم لن يتركوك".

مر عالم الفيزياء التركي بأيام صعبة بعد وضعه في غرفة تضم 31 سجيناً رغم أنها لا تسع إلا لثمانية أشخاص فقط، ما دفعه للنوم على الأرض فوق بطانية فقط، وأدى ذلك لإصابته لالتهاب شعبي، بحسب ما نقلته عنه صحيفة زمان التركية.





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وبمرارة شديدة روى جولجا حبسه الانفرادي: "كانت الحجرة صغيرة للغاية تتعرض للشمس قليلًا، وكان الحراس يسمحون لي بالخروج للتريض ساعة واحدة فقط. وبقيت في هذه الحجرة 3 سنوات".

طالبت النيابة العامة في تركيا بسجن عالم ناسا 15 عاما، وهو ما يعلق عليه: "كنت أفكر أنني لن أخرج من هنا مرة أخرى. كانت حالة انهيار نفسي. بكيت لفترة طويلة".

كان سركان جولجا قد تعرض للاعتقال خلال محاولته العودة من مدينة هطاي مسقط رأسه الواقعة في جنوب تركيا، إلى الولايات المتحدة، عقب قضاء العطلة مع أسرته، بعد فترة قصيرة من الانقلاب المزعوم.

لكن السلطات التركية أصدرت مذكرة اعتقال في حق عالم الفيزياء تحت مزاعم عمله لحساب جهاز الاستخبارات الأمريكية CIA.





وفي يوليو/تموز الجاري، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن جولجا (40 عاماً) خضع للإقامة الجبرية في تركيا لمدة عام بعد الإفراج عنه، قبل وصوله إلى الولايات المتحدة على متن رحلة مجدولة.

وفي فبراير/شباط 2018، عاقبت محكمة تركية "جولجا" بالسجن 7 سنوات و6 أشهر، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح، بعد أن كانت النيابة العامة تطالب بالحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، لكنه تم تخفيف العقوبة لـ5 سنوات وتحويل تهمته من عضو بتنظيم إرهابي إلى مساعدة تنظيم إرهابي.