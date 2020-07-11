خطيب المسجد النبوي: الحج الاستثنائي يتّسق مع الشريعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، أمس، أن الحج الاستثنائي يتسق مع الشريعة، ويصب في مصلحة المسلمين.



وأوضح الثبيتي خلال خطبة الجمعة أمس بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، أنه من النظر في مآلات الأمور كون الحج هذا العام استثنائياً بأعداد محدودة وضوابط مشروعة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يصب في مصلحة المسلمين بالمحافظة على الأنفس ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن، والتحلي بالحذر عند انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

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وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية الثلاثاء الماضي أن عدد الحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف حاج 70% منهم من الأجانب.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ معايير اختيار المقيمين ستكون الأولوية لمن لا يعانون أمراضاً مزمنة، ومن خضع لاختبار (سي بي آر) الذي يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل.

ومن المعايير المحددة أيضاً أن تكون أعمارهم من 20 إلى 50 عاماً، وأيضاً مع التعهد بالالتزام بمدة الحجر الصحي التي ستحددها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الحج. ويمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) من دون تصريح، بدءاً من يوم الأحد 19 يوليو 2020 وحتى نهاية يوم الأحد 2 أغسطس 2020.