المغرب تفتح الحدود الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المغرب أنّها ستفتح حدودها أمام مواطنيها والأجانب المقيمين في المملكة ابتداء من الأسبوع المقبل، بينما لم يعلن بعد عن موعد فتح الحدود في وجه عموم المسافرين والمغلقة منذ مارس بسبب جائحة كوفيد-19.



وقالت الحكومة في بيان “يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليو عند منتصف الليل عبر نقط العبور الجوية والبحرية”.

ونوّه البيان إلى أنّ يتعيّن على المسافرين إبراز شهادة صحية تثبت خضوعهم لفحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا المستجدّ بشرط أن لا يكون قد أجري قبل أكثر من 48 ساعة قبل صعودهم إلى الطائرة أو الباخرة، مع إمكانية إجراء اختبار ثان على متن البواخر.

ونبّهت الحكومة في بيانها إلى أنّ الرحلات البحرية سوف تقتصر فقط على مرفأي سيت بفرنسا وجنوى بإيطاليا.

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ولم يعلن بعد عن موعد فتح الحدود في وجه عموم المسافرين والسياح الأجانب، في وقت تكبّد فيه قطاع السياحة الحيوي في البلاد خسائر فادحة بسبب تداعيات الأزمة الصحية

وكانت السلطات المغربية أعادت على متن رحلات خاصة خلال الأسابيع الأخيرة نحو 11 ألف مغربي من أصل نحو 40 ألفاً علقوا في مختلف أرجاء العالم منذ إغلاق الحدود في مارس، وفق معطيات رسيمة أعلنت هذا الأسبوع.

وبدأت المملكة، التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة، تخفيف تدابير الإغلاق الصحي مطلع يونيو قبل أن تسرّعها في 25 من الشهر نفسه، إذ أعيد فتح المقاهي والمطاعم والفنادق وصالات الألعاب الرياضية وكذلك استئناف السياحة الداخلية والتنقّل بين المدن

وسيعاد فتح المساجد تدريجياً الأسبوع المقبل تبعاً للحالات الوبائية محلياً، بينما تستمر حال الطوارئ الصحية حتى 10 يوليو، في حين يبقى وضع الكمامة إلزامياً

ولا تزال ستّ مدن خاضعة للقيود بسبب ظهور بؤر للفيروس “في أماكن عمل” لا سيّما في مزارع الفراولة الواقعة في غرب البلاد.

وفاق عدد المصابين بالوباء في المملكة قرابة 14 ألفاً و700 شخص توفي منهم 242