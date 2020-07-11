شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مطارات أبوظبي تطبق حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اتخذت مطارات أبوظبي حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية في جميع المرافق التابعة لها للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمسافرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” وذلك بالتزامن مع إعلان الناقلات الوطنية استئناف رحلاتها عبر مطار أبوظبي تدريجيا .



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات رصدت خلال جولة في مرافق مطار أبوظبي الدولي، الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذها مطار أبوظبي والواجب اتباعها من قبل المسافرين والموظفين والتي تتمثل في 10 خطوات رئيسية تضمن تجربة سفر سلسة وآمنة للجميع.

بوابات التعقيم الذكية

وتبدأ أولى خطوات رحلة المسافر من خلال المرور عبر بوابات التعقيم الذكية المتمركزة في المداخل والمخارج الرئيسية للمطار والتي تعمل على قياس درجة حرارة جسم الشخص أولا عند دخوله إلى البوابة وتنبيه الأطراف المعنية إذا كانت درجة حرارة الشخص أعلى من المعتاد.

وبعد اختبار درجة الحرارة يبدأ التعقيم الكامل للركاب باستخدام سائل مطهر آمن ومعتمد دولياً.

المصاعد اللاتلامسية

وتتمثل الخطوة الثانية من رحلة المسافر في استخدام المصاعد المدعومة بأنظمة التحكم اللاتلامسية لتمكينه من التحكم بالمصاعد من خلال الإشارة باليد عن بعد باتجاه الخيارات المطلوبة والموضحة على لوحة التحكم والتي تم تركيبها في أكثر من 53 مصعدا في المطار.

الكمامة والقفازات عبر الأجهزة الذكية

وقبل مضي المسافر في رحلته يأتي الحصول على كمامة الوجه وقفازات اليدين التي يوفرها مطار أبوظبي في المرحلة الثالثة من رحلة المسافر.

كاميرات الرصد الحراري

ويواصل المسافر رحلته عبر الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية بأمان حتى يصل إلى المرحلة الرابعة والمتمثلة في المرور عبر كاميرات الرصد الحراري عند المدخل باتجاه منطقة تسجيل الوصول.

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تسجيل الوصول عبر الانترنت

وفيما يصل المسافر في المرحلة الخامسة من رحلته إلى منطقة تسجيل الوصول إلى المطار لإتمام الإجراءات عبر الإنترنت أو عن طريق التطبيق الخاص بالاتحاد للطيران لتقليل التواصل المباشر بين المسافرين في المطار وحتى الصعود إلى الطائرة.

منصة الخدمة الذاتية

وتأتي المرحلة السادسة بوصول المسافر إلى منصة الخدمة الذاتية لتسجيل إجراءات الوصول والتي تم تفعيلها مؤخرا حيث تستخدم تقنية التعرف على الوجه لفحص صحة وسلامة المسافرين في المطار كما تراقب هذه الأجهزة اللاتلامسية درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس.

صالة درجة رجال الأعمال

وفي المرحلة السابعة يصل المسافر إلى صالة درجة رجال الأعمال التي تطبق الإجراءات الاحترازية من خلال التعقيم وتطبيق معايير التباعد الجسدي بين المسافرين إلى جانب التأكد من ارتداء الموظفين لأدوات الحماية الشخصية واللافتات والملصقات.

نقطة الفحص الحراري

وفي الطريق نحو الطائرة تأتي المرحلة الثامنة من رحلة المسافر المتمثلة في العبور من خلال نقطة الفحص الحراري المزودة بكاميرات الرصد حيث تتحقق الكاميرا من درجة حرارة المسافر ومما إذا كان يرتدي كمامة الوجه وتنبه الموظفين المعنيين.

تجربة تسوق جديدة

وتأتي تجربة التسوق الجديدة في السوق الحرة في المرحلة التاسعة من رحلة المسافر إذ يلاحظ المسافر أن مناطق التسوق ليست مفتوحة كالمعتاد وذلك لضمان تطبيق معايير التباعد الجسدي والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

بطاقة الصعود إلى الطائرة

وتتمثل المرحلة العاشرة والأخيرة من رحلة المسافر في الصعود إلى الطائرة حيث يجري الحفاظ على التباعد الجسدي من خلال استدعاء عدد قليل من المسافرين فقط في كل مرة ومع مرور المسافرين من البوابة يطلب منهم مسح بطاقة الصعود إلى الطائرة الخاصة بهم بأنفسهم ورفع جواز سفرهم للتحقق منه لتجنب أي احتكاك بين المسافرين والموظفين فيما يجب الالتزام بمعايير التباعد الجسدي وترك مسافة أمان بين المسافرين أثناء عملية الصعود إلى الطائرة، لتجنب تجمع المسافرين في الجسر المؤدي إلى الطائرة أو أثناء الصعود عبر سلالم الطائرة.