4 جهات تسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بكورونا والحالات النشطة ترتفع- التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي كشفت عن 136 حالة إضافية، في عدد من جهات المملكة.

وسجلت أكبر حصيلة في جهة طنجة تطوان الحسيمة التي اكتشفت بها 37 حالة جديدة، تليها كل من جهة الدار البيضاء سطات بـ33 حالة، ثم مراكش آسفي والتي اكتشفت بها 24 حالة جديدة، والعيون الساقية الحمراء بـ19 حالة.

كما سجلت 10 حالات بكلميم واد نون، و6 بالشرق، و3 أخرى بالرباط سلا القنيطرة، واثنتان بفاس مكناس.

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء، منذ بدء الأزمة في المملكة إلى 15463، تعافى منها 11705 حالة، مقابل 243 حالة وفاة.

ونتيجة لهذه الحصيلة ارتفع عدد الحالات قيد العلاج بـ64 حالة منذ مساء أمس ليصل إلى 3325 حالة تتلقى العلاج حاليا بمختلف مراكز الإستشفاء.