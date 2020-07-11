الولايات المتحدة ترحب بإجراء منظمة الصحة تحقيقا في الصين بشأن مصدر كورونا

رحبت الولايات المتحدة، الجمعة، بإجراء منظمة الصحة العالمية تحقيقا بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد في الصين، التي يتوقع وصول خبيرين من الهيئة الأممية إليها في الساعات المقبلة في مهمة استكشافية.
وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف، أندرو بريمبرغ، “نرحب بالتحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد في الصين”.
وأضاف، في بيان، “نحن نعتبر هذا التحقيق العلمي خطوة ضرورية للحصول على فهم كامل وشفاف لكيفية انتشار هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم”.
والجمعة توجه عالم أوبئة وخبير في صحة الحيوانات من منظمة الصحة العالمية إلى الصين، في محاولة لتحديد المصدر الحيواني لفيروس كورونا المستجد.
وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن الخبيرين سيصلان إلى بكين في عطلة نهاية الأسبوع تمهيدا لمهمة أوسع، تهدف إلى تحديد كيفية انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، للصحافيين في جنيف، “إنهما في طريقهما الآن”، مشيرة إلى عدم وجود إطار زمني محدد لمهمتهما.
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