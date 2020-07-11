طقس اليوم السبت.. حار فوق عدد من مناطق البلاد

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب، الجنوب الشرقي، السايس، منطقة سوس، تادلة، الرحامنة والسهول الداخلية. وسيكون حارا بعض الشيء فوق المنطقة الشرقية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وسواحل المحيط الاطلسي وستكون مرفوقة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح. كما ستظهر سحب أخرى ركامية وغير مستقرة نوعا ما مع نزول قطرات مطرية أو تسجيل رعد محلي فوق مرتفعات الاطلس المتوسط، السايس والريف والمنطقة الشرقية وقد تمتد حتى سواحل البحر الابيض المتوسط، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب مرتفعات الاطلس وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية. أما الرياح فستهب قوية بعض الشيء من الشرق بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب- الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشرق فوق الساحل المتوسطي ومن الشمال أو من الغرب، أحيانا بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و31 درجة بالجنوب الشرقي وكذا بشرق وجنوب الاقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والريف والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المتواجدة غرب الاطلس، وما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 42 و46 درجة بكل من داخل منطقة سوس وشرق الاقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي والسايس وسهول تادلة والرحامنة، وما بين 37 و41 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل الاقاليم الجنوبية وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف الغربي، فيما تبقى من السهول المتواجدة غرب الاطلس، وما بين 32 و38 درجة بالمنطقة الشرقية وبسهول المحيط الاطلسي، وستكون ما بين 25 و32 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الاطلسي.