الفقيه بن صالح.. 14 سنة سجنا لأفراد عصابة لتزويرهم الوصفات الطبية لشراء “القرقوبي”

ادانت المحكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح، أمس الجمعة، بـ14 سنة حبسا نافذا، عصابة مكونة من 4 أشخاص، بينهم فتاة بعد متابعتهم بتهم تزوير الوصفات الطبية، وحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة.

وقضت المحكمة بما بين ثلاث وأربع سنوات في حق أفراد العصابة، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم.

وقررت المحكمة مصادرة جميع الهواتف النقالة المحجوزة وآلة للطباعة، وكذا المبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة، كما قررت إتلاف المخدرات المحجوزة والوصفات الطبية وشواهد التأمين وعلب الدواء والمعسل والنرجيلة*.

وكانت مصادر“اليوم 24” افادت في وقت سابق أن المشتبه فيهم أوقفوا، منتصف يونيو الماضي، بعدما أبلغ صيدلاني السلطات الأمنية بشكه في وصفة طبية مزورة، تتضمن بعض الأدوية “القرقوبي” قدمت من طرف الموقوفين.

ووجهت للموقوفين تهم “الحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة، والمشاركة في استهلاك المخدرات، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية”.