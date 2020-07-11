مصرع قياديين ميدانيين حوثيين مع عناصر أخرى خلال صد هجوم بالعبدية بمأرب اليمنية

السبت 11 يوليه 2020

لقي قياديان ميدانيان مصرعهما، اليوم السبت، بنيران القوات الحكومية في العبدية بمحافظة مأرب.



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وأوضحت مصادر محلية، بأن قائدين ميدانيين من مليشيات الحوثي هما محمد هاشم الحمزي ومحمد عبدالقادر الدرة لقيا مصرعهما مع عدد من عناصرهم في جبهة العبدية.

وبينت المصادر، أن الصريعين قتلا بنيران القوات الحكومية والقبائل خلال صد هجوم للمليشيات على المنطقة وتكبيدها خسائر فادحة