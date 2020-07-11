دبي ترحب بالسياح وعودة شركات الطيران الأجنبية

السبت 11 يوليه 2020

رحبت مطارات دبي باستئناف العمليات المجدولة لشركات الطيران الأجنبية في مطار دبي الدولي، مع استئناف 13 شركة طيران دولية رحلاتها المجدولة هذا الأسبوع عقب القرارات والتسهيلات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي والتي شملت السماح بالسفر ابتداء من 23 يونيو الفائت وبدء استقبال السياح اعتبارا من 7 يوليو الجاري بالإضافة الى السماح بعودة المقيمين الذين يحملون اقامات صادرة من دبي.



وشملت قائمة الناقلات كلا من : خطوط بلو إير ، إير فرانس ، سيبو باسيفيك ، مصر للطيران ، الخطوط الجوية الإثيوبية ، طيران الخليج ، كيه إل إم ، لوفتهانزا ، ماهان إير ، طيران الشرق الأوسط ، الخطوط الجوية الباكستانية الدولية ، الخطوط الجوية الفلبينية ، الملكية الأردنية. ومن المتوقع انضمام المزيد من الناقلات لاحقًا في خطوة سوف تعزز حركة النقل الجوي محليا وعالميا. وبالإضافة إلى شركات الطيران الأجنبية، عززت طيران الإمارات وفلاي دبي جداولهما ورحلاتهما لخدمة عشرات الوجهات الدولية.

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وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي:” لقد تأكدنا من أن كل شيء في مكانه للترحيب بشركات الطيران الدولية وعودة رحلاتها الى دبي مع إبرام عدد متزايد من الاتفاقات الثنائية بين الدول لتسهيل فتح الحدود والعودة التدريجية لحركة العبور والسفر “.

وأضاف غريفيث:” لقد تم تعزيز قدرتنا على استئناف عمليات الركاب بفضل الخطوات الهامة والمبكرة التي اتخذتها حكومة الإمارات للتعامل مع خطر انتشار الفيروس، إلى جانب تدابير الصحة والسلامة القوية المعمول بها في مطار دبي الدولي وخدمات الرعاية الصحية المتقدمة والممتازة المتوفر هنا في دبي. ما زلنا في مناقشات وثيقة مع المسؤولين الحكوميين وشركات الطيران لدعم استئناف الخدمات الإضافية ونتوقع المزيد من الموافقات في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وقال غريفيث:” رسالتنا هي أننا مستعدون للترحيب بالزوار مرة أخرى إلى دبي وسنبذل قصارى جهدنا لرعايتهم أثناء وجودهم هنا”