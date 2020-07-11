سلطان النعيمي يؤكد أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين

السبت 11 يوليه 2020

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، أهمية تطوير إجراءات العمل وتعزيز الخدمات المقدمة للمتعاملين.



جاء ذلك خلال تفقده إدارة مكافحة المخدرات ومركز شرطة الحميدية الشامل في جولة تفتيشية افتراضية عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد خالد محمد النعيمي، نائب المدير العام للعمليات الشرطية، والعقيد علي جبر الشامسي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والعقيد سيف خليفة سيف المهيري، مدير إدارة المخدرات، والعقيد محمد ماجد النعيمي، نائب مدير إدارة المخدرات، والمقدم أحمد راشد السويدي، رئيس قسم الوثائق والمراسلات، وعدد من الضباط، وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ القائد العام لشرطة عجمان الجولة التفتيشية الافتراضية بالاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة في إدارة المخدرات وأساليب التعامل مع المتورطين في قضايا المخدرات، والجهود المبذولة لخفض نسبة هذه الجريمة.

Advertisements

وأشاد بمتابعة ورصد كل الفئات التي يمكن أن تشكّل خطراً على المجتمع، كما اطلع على الدور التوعوي من خلال تثقيف الفئات المستهدفة، ضمن البرنامج التنسيقي مع الشركاء والجهات المجتمعية بتسخير السبل الحديثة لمكافحة هذه الآفة.

وتفقد مركـز شرطة الحميدية الشامل خلال الجولة الافتراضية بحضور المقدم يحيـى خلف المطروشي، رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل، وعدد من ضباط المركز، اطلع خلالها على إنجازات أقسام المركز، مشيداً بالجهود البارزة للأداء المتميز والحرفية في العمل خلال جائحة كورونا، كما اطلع على إجراءات استقبال البلاغات ومتابعتها، وأبرز الإحصائيات والمؤشرات ونتائج الأداء، والبرامـج والآليـات التي استحدثها المركز للتطوير والتحديث.

وفي نهاية الجولة الافتراضية بإدارة المخدرات ومركز شرطة الحميدية الشامل، ناقش اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي ما تم الاطلاع عليه لتعزيز جودة العمل، موجهاً بضرورة الاستمرار في تطوير إجراءات العمل المختلفة، والخدمات المقدمة للمتعاملين، وبذل كل الجهود الممكنة لحماية الأرواح والممتلكات وحفظ الأمن.