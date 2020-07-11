شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من الحوثيين إثر صد هجوم شمال مدينة تعز اليمنية والان مع التفاصيل

السبت 11 يوليه 2020 دارت إشتباكات عنيفة، بين قوات القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية، في عدد من الجبهات، شمال مدينة تعز.

Advertisements ووفقا لمركز قيادة محور تعز، فإن الإشتباكات تركزت في جبهتي الزنوج والدفاع الجوي، إثر هجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية بمختلف الأسلحة. وتمكنت القوات الحكومية، من التصدي للهجوم، مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

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