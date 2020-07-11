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الكويت تنصح بعدم السفر إلى الخارج بسبب كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 يوليه 2020

قالت وزارة الصحة الكويتية في بيان على تويتر الجمعة إنها تنصح مواطنيها والمقيمين لديها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لمرض كوفيد-19 واستمرار انتشار العدوى رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم.

 

كان المكتب الإعلامي للحكومة قد قال الشهر الماضي إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من الأول من أغسطس آب بعد تعليقها في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

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