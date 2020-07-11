شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنصح بعدم السفر إلى الخارج بسبب كورونا والان مع التفاصيل

السبت 11 يوليه 2020 قالت وزارة الصحة الكويتية في بيان على تويتر الجمعة إنها تنصح مواطنيها والمقيمين لديها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لمرض كوفيد-19 واستمرار انتشار العدوى رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم.

كان المكتب الإعلامي للحكومة قد قال الشهر الماضي إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من الأول من أغسطس آب بعد تعليقها في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تنصح بعدم السفر إلى الخارج بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.