شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الحاكم في سنغافورة يفوز في الانتخابات العامة والان نبدء بالتفاصيل

فاز حزب العمل الشعبي الحاكم بسنغافورة اليوم في الانتخابات العامة التي جرت وسط أزمة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) . وحاز الحزب الذي يحكم سنغافورة منذ ثلاثة عقود على 83 مقعدا من أصل 93 و حصد مانسبته 61,2 بالمئة من أصوات الشعب وهو ما يمثل تراجعا مقارنة بنسبة 70 بالمئة التي فاز بها في الانتخابات السابقة عام 2015. وحصل حزب العمال المعارض على 10 مقاعد كأفضل نتيجة انتخابية يحققها في الانتخابات .

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