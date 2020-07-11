شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا ترتفع إلى 289 ألف حالة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا 289 ألفا و678 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الإصابة الفيروس وصلت إلى 44 ألفا و.735 وتوقف عدد من تعافوا من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس عند 1378 مصابا حتى الآن . وأعلنت بريطانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 23 أسبوعا.