شكرا لقرائتكم خبر عن 12.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم إلى 12 مليونا و500 ألف و489 حالة، بحسب بيانات لجماعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس، أودي بحياة 560 ألفا و226 شخصا في أنحاء العالم حتى الآن.
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