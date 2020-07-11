شكرا لقرائتكم خبر عن 6611 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الروسية، اليوم، 6611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى 188 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الاجمالية للوفيات ارتفعت إلى 11205 حالة وفاة، والإصابات إلى 720547 حالة، بينما بلغت حالات التعافي 497446 حالة بعد تسجيل 8378 حالة تشافي.

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