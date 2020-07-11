شكرا لقرائتكم خبر عن الهجوم الخامس لسمكة القرش يقتل صبياً في استراليا والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الشرطة الاسترالية أن صبيا "17 عاما" لقي حتفه فيما يشتبه أنه هجوم لسمكة قرش على الساحل الشرقي الاسترالي اليوم السبت.

وقال شهود عيان للشرطة إن سمكة قرش هاجمت الصبي، بينما كان يركب الأمواج بعد ظهر اليوم السبت بالتوقيت المحلي في شاطئ "وولي" بالقرب من منطقة جرافتون، على بعد 611 كيلومترا شمال سيدني.

وهذا خامس حادث لهجوم القرش في استراليا حتى الآن هذا العام، مما جعل عام 2020 واحد من أكثر الأعوام دموية لهجمات القرش. وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة بسبب هجمات لأسماك القرش، لكنهم بقوا على قيد الحياة.