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23 قتيلاً جراء سيول نيبال

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قال مسؤولون في نيبال اليوم السبت إن سيولا وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة أودت بحياة 23 شخصا على الأقل وشردت آلافا آخرين في غرب البلاد. وأوضح جيان ناث داكال حاكم منطقة مياجدي الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة كاتمندو إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد أكثر من 30 شخصا آخرين فضلا عن دمار بعض المنازل أمس الجمعة وتوقع زيادة العدد.

وذكر مسؤول حكومي آخر أن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم بمنطقة كاسكي المجاورة. وقتل سبعة آخرون حتفهم في منطقة جاجاركوت بأقصى غرب البلاد. وقال مسؤول كبير بالشرطة "نبحث عن ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين".

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