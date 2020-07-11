شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأعاصير الأمريكي: العاصفة فاي تفقد قوتها وتتلاشى غدًا والان نبدء بالتفاصيل
وكان المركز ذكر في نشرة سابقة أن العاصفة وصلت إلى اليابسة أمس الجمعة قرب اتلانتك سيتي في ولاية نيوجيرزي مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة.
وذكرت أحدث تقارير المركز الذي يقع مقره بمدينة ميامي أن العاصفة رُصدت على بعد 24 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك مصحوبة برياح سرعتها نحو 65 كيلومترا في الساعة.
وأضاف المركز أن مركز العاصفة سينتقل عبر جنوب شرق نيويورك إلى غرب منطقة نيو انجلاند ومنه إلى جنوب شرق كندا في وقت لاحق السبت.
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