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الحشد الشعبي يعثر على مضافة لداعش في ديالى

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أعلن الحشد الشعبي، السبت، العثور على مضافة لداعش في وادي القصب في تلال حمرين في ديالى.
وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوات اللواء 52 للحشد تواصل تقدمها ضمن عمليات أبطال العراق نصر السيادة الرابعة في محافظة ديالى".

وأضاف أن “القوات عثرت على مضافة لداعش في وادي القصب في تلال حمرين شمال ناحية انجانة في ديالى”.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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