الكاظمي يعيد افتتاح منفذ مندلي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن قيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعادة افتتاح منفذ مندلي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكاظمي يرافقه عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية افتتحا منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع جمهورية إيران الإسلامية". وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، أن "زيارتنا للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية اجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لانه مطلب جماهيري، وزيارتنا لمنفذ مندلي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأن لاوجود لكم، واعددنا الخطط الكفيلة لمحاربتكم وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب".



وأضاف الكاظمي :"منحنا صلاحيات الى رئيس هيأة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في كافة المنافذ الحدودية". وأضاف الكاظمي :"منحنا صلاحيات الى رئيس هيأة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في كافة المنافذ الحدودية".

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