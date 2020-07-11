البصرة تعود إلى الحظر الجزئي غداً

أفاد مصدر محلي في البصرة، اليوم السبت، برفع حظر التجوال الشامل بدءاً من الغد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الحظر الجزئي سيُطبق في البصرة اعتباراً من يوم غد"، موضحاً "يُسمح بالحركة من الـ6 صباحاً وحتى الـ7 مساءً".

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 72460، ومجموع حالات الشفاء: 41380، والراقدين ال، ومجموع الوفيات: 2960.

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