العراق يسلم إيران نصف ديون استيراد الكهرباء

أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية، اليوم السبت، عن تسلم 50 بالمئة من المستحقات المترتبة على توريد الكهرباء للعراق. وقال مساعد وزير الطاقة الإيراني همايون حائري، إن "عملية توريد الكهرباء للعراق متواصلة، وإن وزير الطاقة الإيراني في زيارته الاخيرة للبلد الجار أبرم عقدا لمدة عامين". ولفت حائري، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، إلى "تسلم 50 بالمئة من المستحقات المترتبة على تصدير الكهرباء للعراق، ومن المقرر عبر آلية، استلام بقية المستحقات بواسطة التعاملات المصرفية القائمة".



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