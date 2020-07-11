مقتل ثمانية عناصر من حزب العمال في غارة تركية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، عن قتل ثمانية عناصر من حزب العمال في غارة تركية شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انه "تم قتل ثمانية عناصر من حزب العمال الكردستاني ضمن عملية مخلب النمر المتواصلة منذ 17 حزيران الماضي".
وأكدت أن عملية "مخلب النمر ستستمر حتى قتل آخر عنصر بالمنطقة".
وفي 17 حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 حزيران الفائت.
يُذكر أن "بي كا كا" تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.
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