يلجأ العراقيون في مثل هذه الاوقات من كل عام الى السباحة في الانهر والبحيرات بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. الصور ادناه هو لعدد من ابناء بغداد وهم يسبحون في نهر دجلة بمنطقة الاعظمية شمال العاصمة وبالتحديد في مكان ما "المسناية". الصور بعدسة علي جاسم Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هكذا يهرب العراقيون من ارتفاع الحرارة وانقطاع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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