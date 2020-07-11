أكاديمي من جامعة الإمارات عضواً في لجنة اليونسكو الاستشارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

وقع الاختيار على الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، عضواً في لجنة اليونسكو الاستشارية للعلوم المفتوحة، ممثلاً للمنطقة العربية.



وتم اختياره لهذه العضوية لخبرته في التواصل العلمي والتعاون العلمي الإقليمي التي تسهم في توصيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أن اختياره في عضوية هذه اللجنة المهمة عن المنطقة العربية يعد إنجازاً يضاف إلى سلسلة الإنجازات على مستوى جامعة الإمارات نحو العالمية، ما يتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء بالعلوم، والسعي إلى تعزيز الحوار لتطوير الخبرات والمهارات، لتكون أكثر فاعلية وموثوقية واستجابة للتحديات المجتمعية، إضافة إلى تعزيز عناصر الاستدامة على مستوى دولة الإمارات والمستوى العالمي.

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وقدّم الدكتور أحمد مراد شكره وامتنانه لوزارة الثقافة والشباب واللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والعلوم والثقافة ولجنة العلوم للمنظمات الدولية بوزارة التربية والتعليم على جهودهم المتميزة في دعم الترشيح.

وسيشارك الدكتور مراد في الاجتماع الافتراضي الأول للجنة اليونسكو الاستشارية للعلوم المفتوحة الذي سيعقد في السادس عشر من يوليو الجاري.

وأنشئت هذه اللجنة من قِبل المدير العام لليونسكو لتوجيه العملية الاستشارية للإسهام في وضع توصيات في العلوم المفتوحة عن طريق الخبراء والاستشارة الاستراتيجية، وضمان تحقيق الأهداف.

ومن مهام هذه اللجنة المهمة اقتراح المعاهد والشركاء للانضمام إلى شراكة العلوم المفتوحة لضمان التوزيع الجغرافي والنطاق المتسع الذي يضم كل التخصصات العلمية واقتراح خبراء مستشارين لمراجعة وثائق مرحلة الاستشارات العلمية والفنية في وضع توصيات تنشر على نطاق أوسع.

يشار إلى أن الدكتور أحمد مراد يمتلك خبرة طويلة في مجال العلوم والعمل مع المؤسسات العلمية الدولية تصل إلى أكثر عن 15 سنة في العمل والمشاركة في مختلف الأنشطة العلمية والفنية لليونسكو.