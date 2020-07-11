محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:
توافد عددًا من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ، اليوم السبت، على لجنة تلقى طلبات الترشح داخل مجمع محاكم محافظة المنيا.
وتجمع 8 مرشحين أمام باب اللجنة؛ لتقديم أوراقهم، وطلبت اللجنة من المرشحين الحضور وبرفقتهم مرافق واحد فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقرر رئيس لجنة تلقى الطلبات برقم إيصال السداد.
وكان 9 مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ، خضعوا للكشف الطبي، لاستكمال أوراقهم تمهيدًا لتقديمها للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية، لخوض الجولة المقررة أن تبدأ في الداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المُقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. المرشحون لـ"الشيوخ" يتقدمون بأوراقهم للجنة تلقي الطلبات في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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