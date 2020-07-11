محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (أ ش أ):
أصيب 4 سوريين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت، بأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سوق تهريب المحروقات في مدينة الباب؛ ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية.
وأشارت إلى أن المناطق التي بها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي تنتشر فيها مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: إصابة 4 سوريين جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.