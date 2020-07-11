البصل عند 3.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار بعض من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر البصل بين 2 و3.5 جنيه، والكوسة بين 1.5 و5.5 جنيه، الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

ويرصد الخليج 365 يوميا أسعار الخضر والفاكهة بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق. أسعار الخضروات: الطماطم بين 1.5 و 3.75 جنيه. البطاطس بين 2.5 و3.8 جنيه. البصل بين 2 و3.5 جنيه. الكوسة بين 1.5 و5.5 جنيه. الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات. الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات. الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه. Advertisements البامية 15 جنيها. أسعار الفاكهة: العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات. العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات. التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات. البرتقال الصيفي بين 7 و10 جنيهات. الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات. الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها. البطيخ بين 12 و18 جنيها. الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات. المشمش بين 7 جنيهات و 11 جنيها.

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