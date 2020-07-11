لمنع انتقال العدوى.. تطبيق جديد باليابان يتيح لمرضى كورونا التواصل مع التمريض عن بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (أ ش أ):

طرحت شركة تكنولوجيا صاعدة في اليابان ،تطبيقا جديدا على الهواتف المحمولة يُستخدم في المستشفيات ويتيح لمرضى كورونا نقل احتياجاتهم واستفساراتهم إلى أطقم التمريض والرعاية دون حاجة إلى التواصل الجسدي المباشر لخفض خطر حدوث إصابات جماعية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن مرضى المستشفيات عادة ما يستخدمون زر استدعاء التمريض إن احتاجوا شيئا لكن مرضى كوفيد-19 الجدد يتم إيداعهم الآن عنابر العزل لجعل تواصلهم مع التمريض في أضيق الحدود لمنع انتقال الفيروس إلى أطقم الرعاية أيضا.

وأضافت (كيودو) أن الاصابات الجماعية (العنقودية) يمكن أن تتسب في رفض المستشفيات استقبال المرضى الجدد وحالات الطوارئ .. لافتة إلى أن التطبيق، الذي توفره شركة (أوبي) والتي أسستها الممرضة السابقة يوكا ساوادا، يتيح للمرضى أن يسألوا أطقم التمريض لشراء احتياجاتهم نيابة عنهم من المحال التجارية وتغيير طلباتهم فيما يتعلق بكميات الطعام وتسجيل درجة حرارة أجسامهم، حيث أن أي شيء يدخله المرضى على التطبيق يظهر فورا على شاشات في غرف التمريض.

وقالت الممرضة السابقة ساوادا (32 عاما) إن فكرة التطبيق نابعة من تجربتها الشخصية في مستشفى عندما وضعت طفلا إذ وجدت أنه من غير المنطقي أن يكون زر استدعاء التمريض هو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع التمريض.