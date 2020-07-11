الصين تؤكد أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، إن تعزيز التعددية في إطار جهود مكافحة الإرهاب، خلال مرحلة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وما بعدها، أمر له أهمية قصوى.

وأضاف جيون –في كلمة خلال اجتماع بشأن "أولويات الدول الأعضاء بشأن مكافحة الإرهاب في بيئة ما بعد كوفيد-19" خلال الأسبوع الافتراضي

لمكافحة الإرهاب نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم- "برهنت الحقائق على أنه لا تستطيع دولة الوقوف بمفردها في مواجهة تفشي الأوبئة، ما يظهر أيضا تنامي التهديدات الناجمة عن القضايا الأمنية غير التقليدية. لذا يتعين علينا مضاعفة جهودنا وتعزيز استجاباتنا".

وتابع :"الإرهاب لا يعرف حدودا، والإرهاب بكل أشكاله ومظاهره يمثل تهديدا على السلم والأمن الدوليين. يتعين تفادي المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب، وتعزيز دعمنا القوي للآليات الدولية، ومواصلة دعم الأمم المتحدة في لعب دور رائد في مكافحة الإرهاب".

وأشار جيون إلى أن "التمسك بالتعددية وتعزيز التعاون الدولي هما الخيار الوحيد للاستجابة للتحديات. يتحتم أن يكون تعزيز جهود مكافحة الإرهاب أولوية في وقت نحتفل فيه بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة".