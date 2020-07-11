مقتل 3 أطفال وإصابة 2 في انفجار قنبلة جنوب أفغانستان

قتل 3 أطفال وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة بإقليم زابول جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت

وذكر فيلق أتال 205 في بيان أن الإرهابيين زرعوا عبوة ناسفة بدائية الصنع على جانب

طريق في مدينة قلعة، عاصمة إقليم زابول.

وأضاف البيان أن الإرهابيين زرعوا القنبلة على جانب الطريق لاستهداف قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية.

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غير أن فيلق أتال 205 ذكر أن الإنفجار أسفر

عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهما لاحقا إلى منشآت صحية من قبل قوات الأمن.

ولم تعلق الحركات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على الحادث حتى الآن.

وكثيرا ما تستخدم طالبان وجماعات مسلحة أخرى العبوات الناسفة لاستهداف قوات الأمن، لكن معظم تلك الهجمات تسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.​