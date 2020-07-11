قتل 3 أطفال وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة بإقليم زابول جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت
وذكر فيلق أتال 205 في بيان أن الإرهابيين زرعوا عبوة ناسفة بدائية الصنع على جانبطريق في مدينة قلعة، عاصمة إقليم زابول.
وأضاف البيان أن الإرهابيين زرعوا القنبلة على جانب الطريق لاستهداف قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية.
غير أن فيلق أتال 205 ذكر أن الإنفجار أسفرعن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهما لاحقا إلى منشآت صحية من قبل قوات الأمن.
ولم تعلق الحركات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على الحادث حتى الآن.
وكثيرا ما تستخدم طالبان وجماعات مسلحة أخرى العبوات الناسفة لاستهداف قوات الأمن، لكن معظم تلك الهجمات تسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 أطفال وإصابة 2 في انفجار قنبلة جنوب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.