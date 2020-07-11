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ترامب يهدد الحلفاء بالخروج من الناتو ليجبرهم على دفع التزاماتهم المالية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يريد أن تغادر الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن على الحلفاء أن يدفعوا المستحقات.

 

وأشار ترامب في مقابلة صحفية إلى أن هناك دولا "لم تكن تدفع شيئا تقريبا، والآن تدفع"، مضيفا:

"سألوني سؤالا مهما: هل ستغادر إذا لم ندفع... وأجبت: نعم، سأغادر".

 

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وأوضح أنه لو لم تكن هذه هي الإجابة فإنهم لن يدفعوا، مضيفا "أريد أن يدفعوا حصتهم بالعدل".

 

هذا وكان مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، قد قال في كتابه "الغرفة التي حدث فيها هذا: مذكرات من البيت الأبيض"، إن ترامب أراد تهديد قادة دول الناتو في قمة عام 2018 بمغادرة الولايات المتحدة للحلف إذا لم يدفعوا مساهمات تقدر بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي لدولهم.

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