كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل 6891 إصابة جديدة و665 وفاة بفيروس كورونا في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم السبت، 6891 إصابة جديدة و665 وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، وذلك في انخفاض طفيف مقارنة بحصيلة أمس.

وبحسب وزارة الصحة في المكسيك، وصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى 289 ألفا و174 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 34191 شخصا.

وأشارت الصحة المكسيكية، إن هذا العدد يمثل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع حصيلة يوم الخميس، حين تم تسجيل 7280 إصابة جديدة و730 حالة وفاة.

وتهد دولة المكسيك خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وإيطاليا.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.