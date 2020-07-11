العراق يسجل 78 حالة وفاة و2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 11 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية امس" تسجيل 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ، فضلا ًعن تسجيل 78 حالة وفاة.



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وقالت الوزارة في بيان صحافي إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 72460 حالة في جميع أنحاء البلاد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2960 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع 41380 بعد تسجيل 1878 حالة شفاء اليوم ايضا.