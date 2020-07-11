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شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 78 حالة وفاة و2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 11 يوليه 2020
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية امس" تسجيل 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ، فضلا ًعن تسجيل 78 حالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 72460 حالة في جميع أنحاء البلاد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2960 حالة.
وأشارت إلى أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع 41380 بعد تسجيل 1878 حالة شفاء اليوم ايضا.
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