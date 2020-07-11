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مليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 يوليه 2020

استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، الأحياء السكنية شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة.

 

 وافادت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية شمال المديرية بسلاح م.ط 23 بشكل عشوائي.

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 وأضافت المصادر، أن الإستهداف آثار مخاوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء.

 

 وتواصل مليشيات الحوثي اختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني في ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه جرائم المليشيات

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