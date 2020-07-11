شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 11 يوليه 2020 استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، الأحياء السكنية شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة.

وافادت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية شمال المديرية بسلاح م.ط 23 بشكل عشوائي. Advertisements وأضافت المصادر، أن الإستهداف آثار مخاوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي اختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني في ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه جرائم المليشيات

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