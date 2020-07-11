12.5 مليون مصاب بفايروس كورونا في العالم والوفيات تتجاوز 560 ألفاً

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا 560 ألف حالة حول العالم، فيما بلغ عدد المصابين 12.5 مليون مصاب، وفق آخر الأرقام والإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز".
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضرراً، حيث حصد فايروس كورونا أرواح أكثر من 134 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين فيها أكثر من 3 ملايين و184 ألف شخص.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت، أمس الأول الخميس، من أن فايروس كورونا ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت، أمس الأول الخميس، من أن فايروس كورونا ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم.
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