12.5 مليون مصاب بفايروس كورونا في العالم والوفيات تتجاوز 560 ألفاً

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضرراً، حيث حصد فايروس كورونا أرواح أكثر من 134 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين فيها أكثر من 3 ملايين و184 ألف شخص.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت، أمس الأول الخميس، من أن فايروس كورونا ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم.

