مقتل 3 أطفال في انفجار قنبلة جنوب أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 أطفال وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة بإقليم زابول جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وقال فيلق أتال 205 في بيان، السبت، إن الإرهابيين زرعوا عبوة ناسفة بدائية الصنع على جانب طريق في مدينة قلعة، عاصمة إقليم زابول.

وأضاف البيان أن الإرهابيين زرعوا القنبلة على جانب الطريق لاستهداف قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية.

وأشار إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهما لاحقا إلى منشآت صحية من قبل قوات الأمن، فيما لم تعلق أي جهة مناهضة للحكومة، من بينها طالبان على الحادث حتى الآن.

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وأكدت السلطات الأفغانية، الأربعاء الماضي، أنّها لن تفرج عن مئات من أسرى طالبان صنفتهم "شديدي الخطورة"، رغم توقف انطلاق مباحثات السلام المرتقبة على تبادل السجناء.

وبموجب بنود اتفاق طالبان والولايات المتحدة في فبراير/ شباط، تعهدت كابول بإطلاق سراح 5 آلاف أسير لطالبان في تبادل للسجناء يتضمن إخلاء الحركة سبيل نحو ألف من قوات الأمن الأفغان الأسرى لديها.

لكنّ الناطق باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل أكد أنّ "قضايا جنائية خطيرة" لا تزال مفتوحة بحقّ 600 سجين طلبت طالبان الإفراج عنهم.