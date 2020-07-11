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قرقاش: ثقتنا مطلقة في حكمة السعودية وحزمها بإدارة الأزمة مع قطر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

قرقاش: ثقتنا مطلقة في حكمة السعودية وحزمها بإدارة الأزمة مع قطر

متابعات_ الخليج 365

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وضوح موقف الإمارات تجاه أزمة قطر، مشيراً إلى ثقة الدولة بحكمة السعودية وحزمها. 

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وقال في تغريدة بحسابه الرسمي على «تويتر»: «موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها»، 

 

وأضافالدكتور أنور بن محمد قرقاش: «وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة».

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