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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تسجل 597 إصابة جديدة بـكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت مملكة البحرين امسعن تسجيل حالتي وفاة و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 26520 حتى الان بعد تسجيل 447 حالة جديدة.
فيما بلغ عدد الحالات القائمة 4905 حالات وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 103 حالات.
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