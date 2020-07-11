البحرين تسجل 597 إصابة جديدة بـكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مملكة البحرين امسعن تسجيل حالتي وفاة و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

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وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 26520 حتى الان بعد تسجيل 447 حالة جديدة.

فيما بلغ عدد الحالات القائمة 4905 حالات وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 103 حالات.