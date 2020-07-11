«كلنا الإمارات» تنظم ملتقى «تطوع الغد الافتراضي» غداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تنظم «جمعية كلنا الإمارات» غداً ملتقى اجتماعياً وطنياً بعنوان (تطوع الغد الافتراضي) يتضمن العديد من الجلسات والمحاور التي تسلط الضوء على مفهوم التطوع وقيمته الاجتماعية والوطنية وشؤونه وكيفية إدارته ودوره البناء خلال الأزمات والطوارئ والظروف الخاصة.



يستمر الملتقى - الذي ينفذه مجلس كلنا الإمارات الثقافي بجمعية كلنا الإمارات عن طريق تقنية «الاتصال المرئي» - خمسة أيام.

Advertisements

وقال عبد الله العلي عضو مجلس إدارة الجمعية المشرف العام على الملتقى، إن هذا الملتقى الذي يأتي في ظروف خاصة واستثنائية يمر بها العالم ودولة الإمارات بسبب جائحة (كورونا) يهدف إلى تعزيز مفهوم التطوع كقيمة اجتماعية عليا ونهج إنساني وأسلوب عمل راسخ في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أنه مع الظروف التي يمر بها العالم بسبب أزمة كورونا أصبح الأفراد أكثر حرصاً والتزاماً بالانخراط بالعمل التطوعي والإنساني للمساهمة في تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي للتصدي لهذا الوباء، وأضحى للعمل التطوعي قيمة أكبر ومعاني أسمى، خاصة في هذه الظروف التي تتطلب جهوداً مشتركة ومبادرات إنسانية خاصة.

ويتناول الملتقى محاور حوكمة العمل التطوعي خلال الأزمات وما بعدها والتميز في الأعمال التطوعية والتجارب التطوعية في الأعمال الإنسانية إلى جانب محور (إتيكيت العمل التطوعي) على أن يختتم أعماله يوم الخميس المقبل بالمحور الأخير (دراسة وإحصائيات التطوع في الإمارات).