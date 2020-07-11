محكمة أمريكية تحمل إيران مسؤولية تفجيرات الخبر السعودية عام 1996

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدرت محكمة أمريكية، الجمعة، قراراً يُلزم إيران بدفع 879 مليون دولار تعويضاً للضحايا الذين سقطوا في تفجير استهدف العام 1996 القوات الأمريكية في مدينة الخُبَر السعودية، وأدى لاستشهاد 19 من أفراد القوات الجوية، محمّلة طهران المسؤولية.



ورحّبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحكم على إيران التي تنفي توّرطها في التفجير وترفض دفع أيّ تعويضات.

ووجّهت أصابع الاتّهام في التفجير إلى جماعة شيعية، ونفّذ الهجوم بواسطة شاحنة محمّلة بالمتفجرات تمّ تفجيرها قرب مجمّع أبراج الخُبَر المؤلّفة من ثمانية طوابق حيث كانت تقيم قوات سعودية وغربية.

وأشارت القاضية بيريل هويل، رئيسه هيئة القضاة في محكمة منطقة واشنطن الفدرالية، إلى أدلّة سابقة في قرارها الذي اعتبرت فيه أنّ إيران "ساعدت حزب الله في تنفيذ هجوم عنيف ومروّع أدّى الى مقتل 19 شخصاً وجرح المئات".

وفي الحكم الصادر في 2 يوليو/ تمّوز والذي تمّ الإعلان عنه هذا الأسبوع، أمرت القاضية بدفع تعويضات إلى 14 من الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجوم إضافة إلى 21 من أفراد أسرهم.

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وفي شرحها لتضمين المبالغ تعويضات عقابية، قالت هويل إنّ المدّعين "عانوا من إصابات جسدية وصدمات نفسية"، وأنّ هناك "حاجة لردع الهجمات الإرهابية في المستقبل".

وقال غلين تايلر كريستي أحد المدّعين الرئيسيين الذي كان يقوم بتنظيف مطبخ مجاور وقت الهجوم، إنّه لا يزال يعاني من مشاكل جسدية ونفسية بينها صداع مزمن واكتئاب، وفق الحكم.

ورحّبت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس في تغريدة على تويتر بالحكم، معتبرة أنّه حقّق العدالة "للعديد من ضحايا الإرهاب الذي تدعمه ايران".

وكانت هويل أمرت إيران عام 2018 بدفع 104,7 مليون دولار في قضية مماثلة متعلقة بتفجير أبراج الخبر.

وفي الحكم السابق رفضت القاضية تضمينه الجزء العقابي في التعويضات عن الأضرار، قائلة إن التعديلات في قوانين الولايات المتحدة منعت فرض مثل هذه العقوبات على الحوادث التي وقعت قبل عام 2008.

لكن في مايو/ أيار، سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بفرض تعويضات عقابية عن هجمات وقعت قبل 2008 في قرار يتعلق بالسودان وصدر عنها بالإجماع.

وأمر قرار منفصل في 2013 إيران بدفع 591 مليون دولار لعائلة أحد الطيارين الأمريكيين الذين لقي حتفه في تفجيرات الخبر.