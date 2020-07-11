صحيفة: أيام مخططات أردوغان معدودة وسيخرج من أرض عمر المختار عاجلاً أو آجلاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

أنقرة طرابلس - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها بعنوان " أحلام أردوغان تنتهي في ليبيا" ان دول العالم بدأت تشق طريقها لإخراج قوات الغزو التركية من ليبيا، فما عاد الزمن يعمل لا لمصلحة أردوغان ولا لمصلحة "الإخوان"، إذ أصبح هامش مناورة أردوغان في أضيق مساحته، بعد إزالة النقاب عن تدخلاته، التي كانت سبباً في فشل المحاولات السابقة للحل السياسي في ليبيا.



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و لفتت صحيفة" البيان"الإماراتية الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365"، الى أن تقاطع مواقف القوى الإقليمية والدولية وتباينها، زاد من تدخلات أردوغان في المنطقة، ولكن التوافق بشأن حل سياسي في ليبيا سيقطع كل محاولات أنقرة للتوسع، فالمجتمع الدولي بات على دراية كاملة بنيات أردوغان وأنه ليس من مصلحته التوصل إلى التهدئة في ليبيا، ومنها إلى مصالحة وطنية تحفظ للبلاد سيادتها وتحصّنها من التدخلات الخارجية وتقطع الطريق على أطماع تركية معلنة.

ومضت "ولذلك فإن أيام مخططات أردوغان معدودة سيخرج من أرض عمر المختار عاجلاً أو آجلاً، خالي الوفاض، لتتضاعف نكساته بعد تلقّيه ضربات متتالية موجعة جراء تدخله في سوريا، ما قد يمهد لإنهاء طموحاته السياسية داخلياً وخارجياً.

و اشارت الصحيفة إلى ان ليبيا ستركب قاطرة العروبة الحقيقية وليس المزيفة، حيث إنها تشكل أحد المرتكزات في النظام العربي الذي تمثله الجامعة العربية وعامل استقرار في منطقة المغرب العربي والعالم العربي وإفريقيا، وستكون بوابة إسقاط مشروع أردوغان في المنطقة، فاتفاق الليبيين على الحل السياسي هو الطريق لحماية مقدرات الدولة الليبية وضمان أمنها واستقرارها والحفاظ على ثرواتها من الأطماع، وقد اقتنع الجميع بأن وحدتهم وتضامنهم هو السبيل لحماية السيادة الليبية وليس في التفرقة والاختلاف