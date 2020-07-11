إتلاف كمية كبيرة من المخدرات والسجائر المهربة حجزتها مصلحة الجمارك بأكادير

أشرفت لجنة مختلطة أمس، على إتلاف كمية من كبيرة من مخدر الشيرا والقنب الهندي، والسجائر المهربة، سبق لعناصر من المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير، أن حجزتها.

وعلم اليوم، أمس، لدى مصدر مسؤول بإدارة الجمارك ج، أن هذه العملية شملت 3040 كيلوغرام من سنابل القنب الهندي والتبغ المهرب، و840 كلغ من مادة “النفحة”، و 4280 كلغ من مادة “المعسل” المستخدم في تدخين النرجيلة، إلى جانب 2 مليون و330 ألف سيجارة مهربة.

وأضاف المصدر نفسه أن عملية الإتلاف، تمت في معمل صنع الإسمنت، المتواجد بالجماعة الترابية لـ”إمي مقورن”، التابعة لإقليم اشتوكة ايت باها، وذلك تحت إشراف النيابة العامة، وبحضور ممثلين عن السلطات المحلية والوقاية المدنية.